المعهد القضائي ينظم ورشة عمل لمحققي محاكم التحقيق المركزية

2021/07/15 | 22:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

نظم المعهد القضائي، اليوم الخميس، ورشة عمل لمحققي محاكم التحقيق المركزية.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المعهد القضائي، نظم ورشة عمل للمحققين القضائيين العاملين في محاكم التحقيق المركزية لاستئنافي الرصافة والكرخ بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق".

وأضاف البيان، أن "الورشة والتي حضرها اثنان وثلاثون محققا قضائيا تناولت موضوع مراحل التحقيق وضمانات المتهم في ظل القانون الدولي الإنساني".

وأشار إلى أن "الورشة أدارها مدربون دوليون من اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق"، لافتا إلى أن "ورش العمل ستكون مستمرة خلال الاسابيع القادمة وتتناول مواضيع عدة تخص عمل محاكم التحقيق".

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