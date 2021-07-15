2021/07/15 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بدأت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية أخيرًا في اختبار ميزة رئيسية في خدمة المراسلة الفورية وتعترف بأنها كانت طلبًا رئيسيًا من المستخدمين لسنوات.وقالت الشركة إن التطبيق يطرح اختبارًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واتساب يبدأ باختبار ميزة طال انتظارها منذ سنوات المركز الخبري الوطني.

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