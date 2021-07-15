صرخة حالت دون الكارثة.. القصة الكاملة لمحاولة إحراق مستشفى في النجف

2021/07/15 | 22:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وجه محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، بتشكيل لجنة للتحقيق في تسريب مقطع مصور يظهر اعترافات فتى "حاول" إضرام الناري في مستشفى الفرات الأوسط في مدينة الكوفة.

أعلن المحافظ فتح تحقيق في تسريب فيديو الاعترافات فيما كشف مسؤول عن تفاصيل القضية

وذكر المحافظ في بيان، 15 تموز/يوليو، أنّ "الحادثة قيد التحقيق لمعرفة التفاصيل الحقيقية ومن يقف وراءها، وتسريب أي معلومة يلحق الضرر بالوصول الى الجناة الحقيقيين والدوافع وراء ذلك الموضوع".

وأضاف الياسري، أنّ "اللجنة ستحقق في عملية تسريب الفيديو والغاية من نشره قبل إكمال التحقيق من الجهات القانونية المختصة".

ويظهر الفيديو فتى محتجزًا في غرفة يستجوب من قبل أشخاص داخل المستشفى.

وقال الفتى إنّ شخصًا وجهه لإضرام نار في المستشفى، فيما نشرت دائرة الصحة صورًا للفتى البالغ من العمر 15 عامًا مع علب أعواد ثقاب، مؤكدة أنّه كان يحاول إضرام النار قرب لافتات داخل المستشفى.

"راح نحترگ"!

وكشف مسؤول في المستشفى، مساء الخميس، تفاصيل إضافية حول القضية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم.

وقال المسؤول في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "الفتى من مواليد عام 2005 ويسكن في أطراف مدينة الكوفة، وقد ضبط بحوزته 10 من علب الكبريت، بعد محاولته إضران النار بلافتات إرشادية داخل مبنى المستشفى".

بيّن المسؤول مشترطًا عدم كشف اسمه، أنّ "الفتى حاول تنفيذ فعلته لدقائق، لكن لحسن الحظ لم تشتعل النيران بسرعة"، موضحًا أنّ "الأمر كشف حين صرخت إحدى مراجعات المستشفى بعبارة (سنحترق) لدى مرورها بالقرب منه، ليسمعها مسؤول أمن الطوارئ الذي كان على بعد خطوات، وتمكن من القبض على الفتى".

"حي الشيشان"!

وأضاف المسؤول، أنّ "التحقيق استمر لمدة ساعات مع الفاعل في المبنى بحضور مدير المستشفى خليل الياسري ومعاونه الإداري، وعدد من أفراد الجهات الأمنية وعناصر الاستخبارات والأمن الوطني وشرطة المحافظة، ثم تم تسليمه إلى مركز شرطة مسلم بن عقيل، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة التحقيق".

وكشف المسؤول، أنّ "الفتى يقطن (حي الشيشان)، أحد الأحياء العشوائية في أطراف مدينة الكوفة"، لافتًا إلى أنّ "الفتى قد اعترف بإرساله من قبل شخص يدعى حسام، وقد طلب منه إضرام النار فقط لتولوا هم بقية المهمة".

وحذر المسؤول، من خطورة الوضع في المستشفى "في ظل غياب الأعداد الكافية من عناصر الحماية، على الرغم من أهمية المستشفى التي يراجعها الآلاف يوميًا"، مبينًا أنّ "القوات الأمنية ستقوم بعملية تدقيق لكاميرات المراقبة الموجودة في المكان الذي ذكره الفاعل عن اللقاء بالشخص المحرض لاعتقاله".

ووقعت الحادثة بعد يومين فقط من حريق في قسم عزل مرضى "كوفيد-19" في مستشفى الحسين في الناصرية خلف عشرات الضحايا.

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