عن ذاكرة الأمة المصرية كيف نحفظها لأجيالنا القادمة ( 2 / 2 ) - بشير صقر

2021/07/15 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر تنويه :نشرنا في الحلقة السابقة علي موقع الحوار المتمدن بالعدد 6958 بتاريخ 14 يوليو 2021 ( علي الرابط https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725021 ) تحت نفس العنوان موجزا لإحدي الوثائق الهامة في تاريخ مصر والنضال الفلاحي تتعلق بـ " تقرير الرقابة الإدارية في 3 مايو 1966 المقدم للجنة الع ......





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