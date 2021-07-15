الاتحاد الوطني يشيد بدور اليابان في دعم اقليم كوردستان

2021/07/15 | 22:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مسؤول مكتب العلاقات الدكتور سوران جمال طاهر، في مبنى المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بمحافظة اربيل ، بحضور عضو المجلس القيادي مسؤول بورد العلاقات الخارجية سركوت محمد غفور، القنصل الياباني العام في اقليم كوردستان اراكاوا ميكيهيرو.

وفي مستهل اللقاء قدم مسؤول مكتب العلاقات، التهنئة الى القنصل الياباني بمناسبة استلام مهامه كقنصل جديد لبلاده، وتمنى له النجاح في عمله باقليم كوردستان، بعدها سلط الضوء على اهم وآخر التطورات السياسية والاقتصادية في العراق واقليم كودرستان والمنطقة.

واشاد مسؤول مكتب العلاقات بدور الحكومة اليابانية التي كانت داعمة ومساندة لشعوب العراق بشكل عام وشعب كوردستان بنحو خاص، عبر العديد من البرامج والمشاريع الخدمية والانسانية التي قدمتها، كما وشكر باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني شعب وحكومة اليابان لقاء مساعداتها الانسانية المستمرة للاقليم.

بدوره عبر القنصل الياباني عن اعجابه بآليات العمل التي يتبعها الاتحاد الوطني الكوردستاني، وخصوصاً في دعمه لمبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين والنشاطات التراثية.

في ختام اللقاء شدد الدكتور سوران جمال طاهر على ضرورة تمتين العلاقات والتبادل المعرفي في المجالات التراثية والعلمية والتربوية، والاستفادة من المؤسسات والمراكز العلمية في الحكومة اليابانية، من اجل تعميق التواصل بين شعب كوردستان واليابان.

PUKmedia اعلام مكتب العلاقات

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