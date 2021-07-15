اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 183 الف حالة

2021/07/15 | 22:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 200048 حالة اصابة، 59698 في اربيل و65603 في السليمانية، و70910 في دهوك و3837 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 183989 حالة، 54821 في اربيل و58705 في السليمانية و66821 في دهوك و3642 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4560 حالة، 1230 منها في اربيل و2097 في السليمانية و1082 في دهوك، و151 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 11499 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 3647 في اربيل و4801 في السليمانية و3007 في دهوك و44 في حلبجة.

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