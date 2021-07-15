قرابة مليون شخص عرضة للخطر نتيجة عطل محطة مياه شمال شرق سوريا

2021/07/15 | 22:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر بيان صادر عن مُنسقي الأمم المتحدة من تعرض حوالي مليون شخص للخطر نتيجة الانقطاعات الحادة في عمل محطة مياه العلوك (شمال شرق سوريا).

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