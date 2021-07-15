ذيبان: استجواب أي مسؤول حكومي هو حق لأعضاء مجلس النواب

2021/07/15 | 22:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أكد عضو تحالف الفتح النائب ثامر ذيبان؛ أن استجواب أي مسؤول حكومي هو حق لأعضاء مجلس النواب، مبينا أن تحالفه لم يرغب منذ البداية بتشكيل الحكومة الحالية.وقال ذيبان في اتصال هاتفي مع برنامج حصاد الأيام؛ إن الفساد ارتفع بصورة كبيرة خلال فترة تولي الكاظمي سدة الحكم، وأن من واجب الحكومة تأمين المؤسسات […]

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