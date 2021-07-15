2021/07/15 | 22:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش"، الخميس، تصنيفها الائتماني للسعودية عند المستوى (A)، مع تغيير النظرة المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة".

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