2021/07/15 | 22:58 - المصدر: موازين نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيروت.. إصابة 7 أشخاص في تظاهرات بالكولا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/15 | 22:58.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيروت.. إصابة 7 أشخاص في تظاهرات بالكولا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيروت.. إصابة 7 أشخاص في تظاهرات بالكولا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيروت.. إصابة 7 أشخاص في تظاهرات بالكولا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).