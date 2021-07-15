رغم إصابته..برشلونة يقرر بقاء ديمبلي الموسم المقبل

2021/07/15 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني رجحت تقارير صحفية بقاء الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الاسباني في النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل وتأجيل التفكير في رحيله عن صفوف البارسا بالرغم من غيابه للإصابة لفترة طويلة.ويستعد نادي […]

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