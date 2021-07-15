2021/07/15 | 23:08 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر - مباشر: خسر النفط في الأسواق العالمية نحو 5 بالمائة من قيمته خلال 48 ساعة بضغط من قرب توصل "أوبك+" لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج المستقبلية.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" عن تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بنسبة 2 بالمائة، لتفقد …
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وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" عن تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بنسبة 2 بالمائة، لتفقد …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط 5% خلال 48 ساعة بضغط توقعات قرب توصل "أوبك+" لاتفاق بشأن الإنتاج) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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