النفط يهبط 5% خلال 48 ساعة بضغط توقعات قرب توصل

2021/07/15 | 23:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - مباشر: خسر النفط في الأسواق العالمية نحو 5 بالمائة من قيمته خلال 48 ساعة بضغط من قرب توصل "أوبك+" لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج المستقبلية.وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" عن تسوية تعاملات، اليوم الخميس، بنسبة 2 بالمائة، لتفقد …

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