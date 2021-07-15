مدير منظمة الصحة العالمية: نطلب من الصين التحلي بالشفافية بشأن أصول فيروس كورونا

2021/07/15 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال إيجاز صحفي في جنيف الخميس، إن الوصول إلى البيانات الأولية كان تحديًا في بداية التحقيق في أصول فيروس كورونا، داعيًا الدول إلى التعاون في المراحل المستقبلية.

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