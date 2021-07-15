الكاظمي يعلق على عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات

2021/07/15 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات المقررة في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر”، إن “‏الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع؛ الشعب، والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات بتنافس شريف دون تسقيط”.

وأضاف “‏أمامنا مسؤولية تأريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة”، مشيراً الى أن “‏التيار الصدري شريحة مهمة في المجتمع، ولا يمكن تصور عدم مشاركته في الانتخابات، ‏العراق أمانة في أعناق الجميع”.

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