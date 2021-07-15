خبير قانوني: البلاد ستشهد تغيرات كبيرة تسبق الانتخابات

2021/07/15 | 23:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ رجح الخبير القانوني فيصل ريكان، أن البلاد ستشهد كثيرا من التغيرات في المشهد السياسي لغاية موعد الانتخابات.وقال ريكان في حديث لبرنامج حصاد الايام؛ أنه ليس من حق اي جهة قبول طلب الانسحاب من الانتخابات أو رفضه، لافتا إلى ان انسحاب التيار الصدري قد يسفر عن انخفاض نسبة المشاركة بالانتخابات.وبين ريكان؛ أن […]

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