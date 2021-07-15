منظمة الصحة تكشف تأثير المتحور

2021/07/15 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت تقارير طبية أن السلالة المتحورة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد قادرة على إصابة من تلقوا اللقاحات المضادة للعدوى، إلا أن الأخيرة لا تزال فعالة أمام الإصابة الشديدة بالمرض والحالات التي تتطلب رعاية بالمستشفيات.

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