مركز الإعلام الرقمي : المحادثة كتابة تصل إلى كلوب هاوس

2021/07/15 | 23:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يعتزم تطبيق كلوب هاوس، إجراء تحديث بإدخال التواصل كتابة، لجمهوره.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مركز الإعلام الرقمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 تموز 2021) إن "امكانية كتابة رسالة لاي شخص اخر على التطبيق اصبحت متاحة لكل الذين حدثوا تطبيقهم للنسخة الاخيرة، كما يمكن عمل مجموعة تضم اكثر من شخص للدردشة".

وأشار المركز إلى أن "هذه الميزة تنقل التطبيق من اعتباره تطبيقا للحوارات الصوتية فقط الى منصة دردشة ومحادثات من خلال الرسائل الخاصة مثل تطبيقات فيسبوك وانستغرام وسناب شات وتيلغرام وغيرها من مواقع التواصل وتطبيقات التراسل الفوري".

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