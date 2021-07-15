العراق والأردن يوقعان اتفاقية ربط كهربائي لبيع الطاقة

2021/07/15 | 23:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الكهرباء، عن إبرامها عقداً مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لتنفيذ اتفاقية ربط الشبكة الكهربائية وبيع الطاقة بين البلدين، مبينة أن العقد تضمن تزويد الأردن للعراق ١٥٠ ميجاواطاً من الطاقة.وقالت وزارة الكهرباء العراقية، …

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