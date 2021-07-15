المنافذ الحدودية : ضبط 18 حاويه ادوية بشرية معدة للتهريب (صور)

2021/07/15 | 23:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيأة المنافذ الحدودية : ضبط 18 حاويه ادوية بشرية معدة للتهريب إحباط اكبر عملية تهريب أدوية بشرية مختلفه (ابر ، قطرات ، شراب ،ومكملات غذائيه) في منفذ ميناء أم قصر الشمالي، بعد إنجاز معاملاتها الكمركية […]

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