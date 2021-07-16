الحريري يهاجم عون وحزب الله.. وينفي اعتقاله في السعودية ويكشف ما دار في لقاء السيسي

2021/07/15 | 23:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء اللبناني المُكلف، سعد الحريري، إن اعتذاره عن تشكيل الحكومة كان بمثابة "تضحية".وبينما دافع عن السعودية وجّه انتقادات إلى الرئيس ميشال عون وحزب الله.

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