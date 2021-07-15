اول تعليق برلماني بشأن قرار الصدر عدم المشاركة في الانتخابات

2021/07/15 | 23:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عدنان الزرفي، الخميس، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احدى ضمانات استمرار الدولة، وانسحاب التيار من النظام السياسي يقضي على الامل الباقي لاعادة البلد الى مساره.

وكتب الزرفي في تغريدة على تويتر، اليوم (15 تموز 2021)، ان "التيار الصدري ركيزة من ركائز الإستقرار بالبلد والسيد مقتدى الصدر احدى ضمانات إستمرار ( الدولة )".

واضاف، ان "إنسحاب التيار من النظام السياسي سيشجع ( اللا دولة ) على القضاء على الأمل الباقي لإعادة البلد إلى مساره".

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