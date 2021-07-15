المنافذ الحدودية : ضبط 18 حاوية ادوية بشرية معدة للتهريب (صور)

2021/07/15 | 23:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية ،اليوم الخميس، ضبطها 18 حاوية ادوية بشرية معدة للتهريب.واوضحت الهيأة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها”أحبطت اكبر عملية تهريب أدوية بشرية مختلفه (ابر ، […]

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