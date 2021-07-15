 بين ضجيج الأمنيات وصخب المرشحين

2021/07/15 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروين حميد مجيد الموصل… هذا الإسم الذي يحمل بين ثناياه الكثير من المضامين، تارة يزهو بتاريخ موغل في العراقة، وأخرى يترنح بين طموح بغدٍ أجمل وأطماعٍ تهدد وجوده، أياً كان فنحن أمام حاضرة توج عرش وجودها أحداث ومآثر وأهوال على مر أزمنتها، أثرت بشكل كبير على مجمل حركة سير الحياة فيها، ماأدى إلى اختلاف واضح […]

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