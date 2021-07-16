المحادثات الكتابية تصل لتطبيق

2021/07/16 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اكد مركز الإعلام الرقمي، اليوم الخميس، اطلاق تطبيق كلوب هاوس ميزة المحادثات الكتابية الخاصة في تحديثه الاخير.

واوضح المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "امكانية كتابة رسالة لاي شخص اخر على التطبيق اصبحت متاحة لكل الذين حدثوا تطبيقهم للنسخة الاخيرة، كما يمكن عمل مجموعة تضم اكثر من شخص للدردشة.

واشار إلى ان "هذه الميزة تنقل التطبيق من اعتباره تطبيقا للحوارات الصوتية فقط الى منصة دردشة ومحادثات من خلال الرسائل الخاصة مثل تطبيقات فيسبوك وانستغرام وسناب شات وتيلغرام وغيرها من مواقع التواصل وتطبيقات التراسل الفوري".

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