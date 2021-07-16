يللي جالسين أمام المُكيّف - من يوميات الصيف - مريم نجمه

2021/07/16 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه من يوميات صيف 2021 يللي جالس امام المكيّف يللي جالس أمام المكيف.و مكيّف ونايم بجانب المروحة.



ومنتعش..



او يللي موجود تحت سقف منزل ما تذكر صديقك وجارك أو إبن بلدك او أي انسان عايش في الخيام.



تحت الشادر أو , في الشول في الفلا والبرية و التراب والصحراء ..



ما في شي يحميه من الشمس وحر ّتموز.



ولهيب آب.....



اشتغلوا تحركوا يا المسؤولين السياسيين يا منظمات الإنسانية يا ناس متمكنين أغنياء مل ......





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