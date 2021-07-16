النكبة بين تجريف الذاكرة وذكريات الألوان (5) - زاهر بولس

2021/07/16 | 00:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس (5)ما دام التوثيق على أشكاله قادرًا على خلق عوالم جديدة، ففي مفاصل الصراع الوجودي يصبح هذا التوثيق، من جهة، أو فضح الزائف منه من جهة أخرى، على رأس سلّم الاولويات التعبويّة.وفضح الزائف منه بحاجة إلى مؤسسات وأجهزة وإمكانيات دولة، وقد حبانا الله بأنظمة عربيّة، بغالبيتها، هي جزء من آلة التزييف لمصلحة العدو الصهيوني الذي يحتل الأرض ويقتل ويهجّر، بواعز ودعم وبرمجة من غرب استعماري.أمَ ......





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