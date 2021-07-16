منظمة الصحة العالمية تحذر من “احتمال كبير” لظهور متحورات “أشد خطورة”

2021/07/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف,-(أ ف ب) – حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الخميس من “احتمال كبير” لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا “ربما تكون أشد خطورة”.وقال خبراء اللجنة الذين يقدمون المشورة للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان عقب اجتماعهم الأربعاء إن “الوباء لم ينته بعد”.وأضافوا “هناك احتمال كبير لظهور وانتشار متحورات جديدة […]

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