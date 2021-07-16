الهولندي روبن يعلن اعتزاله اللعب نهائيا

2021/07/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جناج نادي خرونينغن ارين روبن في لقطة له خلال احدى مباريات فريقه.19 ايار/مايو 2021 © ا ن ب/ا ف ب جيروين بوتمانس لاهاي (أ ف ب) – أعلن النجم الهولندي السابق أرين روبن اعتزاله اللعب نهائيا بعد مسيرة مظفرة استمرت عقدين من الزمن كما أعلن الخميس.وكان روبن بدا مسيرته في نادي خرونينغن قبل […]

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