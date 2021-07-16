ميركل تلتقي بايدن في واشنطن .. زيارة أكثر من وداعية

2021/07/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الاميركي جو بايدن والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في المكتب البيضوي في البيت الابيض في 15 تموز/يوليو 2021 © اف ب سول لوب واشنطن (أ ف ب) – تقوم أنغيلا ميركل بزيارة وداعية للبيت الأبيض في واشنطن الخميس تؤكد أهمية المستشارة الألمانية المخضرمة في العلاقة بين ضفتي الأطلسي، لكنها تسلط الضوء أيضا على تساؤلات […]

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