2021/07/16 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن يوم الخميس، الذي تلقى فيه الأهالي دفعات بموجب الإعفاءات الضريبية عن الأطفال، يشكل "يوما تاريخيا" للقضاء على فقر الطفولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يشيد باليوم "التاريخي".. ملايين العائلات تتلقى الدفعة الأولى من الإعفاءات الضريبية للأطفال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يشيد باليوم "التاريخي".. ملايين العائلات تتلقى الدفعة الأولى من الإعفاءات الضريبية للأطفال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).