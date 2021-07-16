2021/07/16 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخوف من انهيار جديد..ماذا بعد اعتذار الحريري؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخوف من انهيار جديد.. ماذا بعد اعتذار الحريري؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخوف من انهيار جديد.. ماذا بعد اعتذار الحريري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).