مرشح يطلق النار في احد النوادي بالعاصمة بغداد ويصيب شخصا

2021/07/16 | 01:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مراسلنا، الجمعة، ان عضو البرلمان العراقي السابق عبدالستار البياتي المرشح ضمن قائمة التيار الصدري اطلق النار في نادي العلوية واصاب احد اعضاء النادي.

وقال مراسلنا الذي كان في مكان الحادث مساء اليوم (16 تموز 2021)، ان "البياتي كان جالسا في نادي العلوية قرب قاعة الاعراس واطلق الرصاص على احد اعضاء النادي تسبب باصابته."

واضاف ان "المصاب نقل الى المستشفى لتلقي العلاج بينما طوقت القوات الامنية مكان الحادث."

وبين مراسلنا ان "سبب الحادث لم يعرف الى الان."

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