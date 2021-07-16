علماء إسرائيليون يعلنون اكتشاف مبنى روماني تحت

2021/07/16 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء آثار في الأنفاق تحت الجدار الغربي في إسرائيل مبنى متقن التصميم قالوا إنه ربما كان مكانا لاستقبال أعضاء المجلس المحلي في القدس وضيوفهم في رحلتهم إلى "جبل الهيلكل".

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