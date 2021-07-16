منظمة الصحة العالمية تحذر من

2021/07/16 | 02:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الخميس، من "احتمال كبير" لظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا "ربما تكون أشد خطورة".

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