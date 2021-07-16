"صورة مؤلمة" في الأحواز .. واندلاع احتجاجات ضد النظام الإيراني

2021/07/16 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت منطقة الأحواز، الخميس، احتجاجات في عدد من مدنها تم تقدير عدد المشاركين فيها بالمئات، وذلك تنديدا بسياسات تجفيف الموارد المائية التي تتبعها السلطات الإيرانية بحق سكان المنطقة، وفقا لما أكدت مصادر لـ"الحرة".

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