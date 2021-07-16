2021/07/16 | 03:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض أربعة من ضباط الشرطة لإصابات بالرصاص، الخميس، خلال مواجهة مع رجل متحصن في منزل، غربي ولاية تكساس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اثنان بحالة حرجة.. إصابة 4 ضباط شرطة بإطلاق نار في تكساس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اثنان بحالة حرجة.. إصابة 4 ضباط شرطة بإطلاق نار في تكساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).