الخارجية الأميركية: اعتذار الحريري

2021/07/16 | 04:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إعلان استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، من منصبه بأنه "تطور آخر مخيب للآمال للشعب اللبناني".

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