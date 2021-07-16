2021/07/16 | 04:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، الانتقادات الموجهة لإدارته بسبب رد فعلها على الاحتجاجات التاريخية التي هزت كوبا، الأحد، بالقول إنه يبحث عن أفضل السبل "لمساعدة الشعب الكوبي" بالحصول على لقاحات مضادة لكوفيد-19 واستعادة خدمة الإنترنت النقال التي قطعتها سلطات الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يؤكد استعداده لمساعدة الكوبيين باستعادة الإنترنت والحصول على اللقاحات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يؤكد استعداده لمساعدة الكوبيين باستعادة الإنترنت والحصول على اللقاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).