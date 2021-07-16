2021/07/16 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس صحيحاً أنّ "حزب الله" لا علاقة له بمسار الحكومة "الجهيضة"، بل العكس هو الصحيح، إذ كان يتولّى إدارة خيوط اللعبة، من وراء الكواليس

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