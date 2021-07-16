تحذير من الأمم المتحدة..

2021/07/16 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الخميس، بوقف الاضطرابات المتواصلة في محطة مياه علوك، الواقعة شمالي غربي سوريا، وأكدت أن الانقطاعات في الخدمات الأساسية للمواطنين في سوريا آخذة بالتصاعد.

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