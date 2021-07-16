2021/07/16 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام الماضية مقطع فيديو مثير للذعر، تظهر فيه سيدتان خلال سقوطهما من أرجوحة مثبتة على حافة جبل شديد الارتفاع، وقيل إنهما فارقتا الحياة، وإن ذلك الحادث وقع في دولة عربية، إلا أن تلك المعلومات لم تكن دقيقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو الأرجوحة المرعبة.. تفاصيل الحادث ومصير السيدتين بعد السقوط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو الأرجوحة المرعبة.. تفاصيل الحادث ومصير السيدتين بعد السقوط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).