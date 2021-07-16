آياتُ عشقٍ مُقَدَّس - ريتا عودة

2021/07/16 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة حبيبتي:في غيابِكِلا أفتقدُكِ.أفتقدُ ذاتيالتي عنّي تتوهُفي رحلةِ بحثٍ مُضْنٍ عنْكِ..!آهٍ منكِ لوابتعدتِ.آهٍ منكِ لو اقتربتِألف آهٍ وآهٍلوفي منطقةِ الحِيادِوقفتِ.كنتُ،في بستانِ وردٍأمُرُّفما اخترتُإلاَّكِ.عطرُكِ دوَّخَني.دلالُكِ أثملني.أنتِ دائرةأنا محورها.أنتِ سماءٌأنا باشقُها ......





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