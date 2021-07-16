النكبة بين تجريف الذاكرة وذكريات الألوان (6) - زاهر بولس

2021/07/16 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زاهر_بولس (6)نستطيع أن نقول أن التوثيق بدأ من اللحظة الأولى للتهجير، شفاهة وكتابة وصورًا وأفلامًا وثائقية لنشرات الأخبار وغير ذلك من أطراف عدّة، بين مؤيّد للحركة الصهيونيّة، وهم ذوي امكانات هائلة مقارنة بعصرهم وبمن هجّروا، وبين مؤيّد للفلسطينيين.وكلما ابتعدنا عن نقطة التهجير على خطّ الزّمن، كلّما ازدادت امكانيات التوثيق تدرُّجًا نحو التعبير الفنّي مُشَكِّلَةً بتراكمها حالة ابداعيّة غنيّة، تطال ا ......





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