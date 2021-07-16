2021/07/16 | 07:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي تجديد العقل أم تجديد المعقولمن المصطلحات الغريبة اليوم اننا نسمع بتجديد العقل والكاتب يقصد من وراء ذلك تجديد مفاهيمنا عن الإسلام والإيمان به ، هذا القول نوع من التورية المخادعة التي ترمي إلى مقاصد خفية ، والأولى أن نقول نحن بحاجة إلى تحرير العقل من قيد المسلمات والثوابت ليعيد أولا قراءة نفسه ويسترد وعيه ثم ينتقل إلى مرحلة أكتشاف العالم من جديد والمباشرة في تكوين الرؤية الكونية من منطلق عقلي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقل المتجدد ودوره في صناعة مجتمع جديد - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقل المتجدد ودوره في صناعة مجتمع جديد - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).