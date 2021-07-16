مجلس الشيوخ الأميركي يحظر استيراد منتجات شينجيانغ.. والصين ترد

2021/07/16 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع على اقتراح قانون يحظر استيراد أي منتج مصنع في شينجيانغ، في خطوة ترمي إلى إدانة "العمل القسري" المفروض، بحسب واشنطن، على أقلية الإيغور المسلمة في هذه المنطقة الشاسعة الواقعة في شمال غرب الصين.

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