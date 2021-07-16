البرازيل تسجل 52789 إصابة جديدة بكورونا

2021/07/16 | 07:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 52789 إصابة بفيروس كورونا و1548 حالة وفاة جديدة نتيجة مضاعفات المرض.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 19 مليونا و262518 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 538942 حالة.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفي المركز الأول على مستوى أمريكا اللاتينية.

المصدر: رويترز

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