من مرشح لرئاسة

2021/07/16 | 08:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الأمير علي بن الحسين أدى اليمين الدستورية، الخميس، نائبا للملك عبد الله الثاني.

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