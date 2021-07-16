قراءة في كتاب أنتوني فلو: هناك إله (2-2) - عبدالخالق حسين

2021/07/16 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالخالق_حسين ملاحظة:أقترح على القارئ الكريم الذي فاته القسم الأول من هذا المقال أن يفتح الرابط أدناه ليبدأ بقراءته قبل القسم الثاني لتتضح عنده الصورة...



مع الشكر الجزيل.https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724819***والآن نأتي إلى القسم الثاني والأخيرالتفكير كفيلسوف:يقول المؤ ......





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