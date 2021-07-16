أربعة تغييرات بسيطة يجب إجراؤها لعلاج حساسية الأسنان

2021/07/16 | 08:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعتسبب الأسنان الحساسة الألم أو الانزعاج عند تناول طعام ساخن أو بارد أو التعرض لتقلبات الطقس.ويمكن أن تكون المشكلة مؤقتة أو مزمنة وتؤثر على عدد قليل من الأسنان أو على الفم بالكامل.

وتحدث موقع "إكسبريس" البريطاني مع ميغان فيرهال، طبيبة الأسنان وأخصائية الصحة وإحدى خبراء طب الأسنان في REGENERATE، لمعرفة كيفية تأهيل الأسنان الحساسة.

ويمكن أن يكون الألم الناجم عن الأطعمة الساخنة أو الباردة علامة على وجود تسوس، ولكنه أيضا علامة كبيرة على حساسية الأسنان.

وقالت خبيرة طب الأسنان: "حساسية الأسنان ناتجة عن فقدان مينا الأسنان ما يؤدي إلى كشف طبقة العاج الأساسية للأسنان، ويسبب آلام الأعصاب ويعرف أيضا باسم فرط الحساسية".

وأوضحت فيرهال: "الأسباب الرئيسية لفقدان المينا التي يمكن أن تؤدي إلى حساسية الأسنان هي تآكل المينا وصرير الأسنان وتآكل فرشاة الأسنان (الناجم عن تنظيف الأسنان بشدة بالفرشاة)".

وأضافت فيرهال: "إذا كنت تعاني من أسنان حساسة، فمن المهم أن ترى طبيب أسنان لتحديد السبب والعلاج الضروري".

وتشير فيرهال إلى أنه يمكن محاولة علاج أسنانك الحساسة لمدة أسبوعين ثم راجع طبيب الأسنان إذا لم يكن هناك تحسن.

وتوصي خبيرة الأسنان بتجربة الخطوات الأربع التالية لعلاج أسنانك الحساسة:

معجون الأسنان

هناك أنواع معينة من معاجين الأسنان لهذه المشكلة وهي تعمل بالفعل على إزالة حساسية الأسنان.

وقالت فيرهال: "في كثير من الأحيان يمكن معالجة الأسنان الحساسة باستخدام معجون أسنان مخصص للحساسية مثل معجون أسنان مع تقنية Nr5 + ، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تقليل أو حتى منع حساسية الأسنان".

الحمية

يمكن أن يساعد تغيير ما تأكله وتشربه في الحفاظ على صحة أسنانك والتوقف عن إثارة الحساسية أثناء استقرار أسنانك.

وأصدرت فيرهال تعليمات تقول: "تجنب الإفراط في تناول الأطعمة والمشروبات الحمضية يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر تآكل المينا الذي قد يؤدي إلى الحساسية".

ويجب أيضا تناول أطعمة تحتوي على نسبة أقل من السكر والمشروبات الغازية، حيث أن كل هذه الأطعمة تتغذى على مينا الأسنان وتترك عاج الأسنان مكشوفا مسببة الحساسية.

حامي الفم

يعد صرير الأسنان مشكلة لأنه قد يؤدي إلى إرخاء الأسنان ويسبب تشققات أو كسور بالإضافة إلى المزيد من مضاعفات الفم مثل الحساسية.

وقالت فيرهال: "إذا كنت تعاني من صرير الأسنان في الليل، فقد يوصي طبيبك بأن تضع في فمك واقيا ليليا مصنوعا خصيصا لمنع احتكاك الأسنان".

ضبط أسلوب التنظيف

أحد الأسباب الرئيسية لحساسية الأسنان هو غسل أسنانك بقوة شديدة والتسبب في تآكلها.



ويؤدي هذا إلى تآكل المينا ما يجعل أسنانك أكثر حساسية.

وقالت خبيرة الأسنان: "إذا كنت تعاني من حساسية الأسنان بسبب الحماسة المفرطة في تنظيف الأسنان، فستحتاج إلى تعديل أسلوبك وتجنب استخدام معاجين الأسنان المحتوية على المواد الكاشطة (تستعمل للتنعيم والتبييض والتلميع)".

وأضافت: "أنصح أيضا باستخدام فرشاة أسنان كهربائية مزودة بمستشعر ضغط لإعلامك بما إذا كنت تضغط بشدة، ولا تستخدم سوى شعيرات متوسطة (غير خشنة)".

المصدر: روسيا اليوم

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