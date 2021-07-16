دراسة: دواء مصنوع من سم العنكبوت يمكن أن يساعد في علاج الأزمة القلبية

2021/07/16 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن أن يستخدم لمساعدة المصابين بنوبات قلبية على التعافي وإطالة عمر القلوب المستخدمة في عمليات الزرع.

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